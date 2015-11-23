Ленивые голубцы, приготовленные в мультиварке — это настоящее спасение для занятого человека. Если есть размороженный фарш, то за 15 минут с этим блюдом можно «отстреляться», закинуть все в мультиварку, и пойти заниматься своими делами.

Особенности этого рецепта

Есть несколько рецептов, большинство из них предполагают обжаривание лука, морковки или фарша. Я делаю голубцы без пережарки, просто смешиваю все ингредиенты и заливаю заправкой с томатом. Дальше работает мультиварка (рецепт годится и для панасоник, и для редмонд). По вкусу ленивые голубцы получаются такими же вкусными, как обычные. А томат придает аппетитный цвет, они получаются хоть и тушеные, но не бледные.

Как в любом рецепте для мультиварки, здесь важно соблюдать пропорции и правильно установить режим приготовления. Готовить голубцы мы будем в режиме «Выпечка» ровно 60 минут. А потом еще 30 минут в режиме подогрева. При таком раскладе и рис станет мягким, и капуста.

Один раз я готовил на глазок, положил больше риса и меньше воды, в итоге рис остался твердым. Путем экспериментов был получен этот рецепт, он получается всегда. Детишки с большим удовольствием едят это блюдо, даже самые «малоешки». Особенно рекомендую этот рецепт молодым хозяюшкам.

Ингредиенты:

фарш 400 г капуста белокочанная 400 г морковь 2 шт. лук 2 шт. соль по вкусу специи для фарша по вкусу рис 1 мерный стакан Для заливки: сметана 3-4 ст. л. томатная паста 2 ст. л. вода 4 стакана

Число порций: 6 Время приготовления: 105 минут

Кстати, если вдруг вы задумали приготовить такие голубцы, а мяса не оказалось, вот вам вегетарианский рецепт. Не менее ленивый, но менее калорийный и вполне достойный.

А здесь я дам вам ссылочку на мой любимый рецепт для тех, у кого нет мультиварки.

Калорийность рецепта

"Ленивые голубцы в мультиварке" на 100 г Калорий ность 137.3 ккал

Белки 6.78 грамм

Жиры 7.03 грамм

Углеводы 11.7 грамм

Рецепт приготовления