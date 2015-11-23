Ленивые голубцы, приготовленные в мультиварке — это настоящее спасение для занятого человека. Если есть размороженный фарш, то за 15 минут с этим блюдом можно «отстреляться», закинуть все в мультиварку, и пойти заниматься своими делами.
Особенности этого рецепта
Есть несколько рецептов, большинство из них предполагают обжаривание лука, морковки или фарша. Я делаю голубцы без пережарки, просто смешиваю все ингредиенты и заливаю заправкой с томатом. Дальше работает мультиварка (рецепт годится и для панасоник, и для редмонд). По вкусу ленивые голубцы получаются такими же вкусными, как обычные. А томат придает аппетитный цвет, они получаются хоть и тушеные, но не бледные.
Как в любом рецепте для мультиварки, здесь важно соблюдать пропорции и правильно установить режим приготовления. Готовить голубцы мы будем в режиме «Выпечка» ровно 60 минут. А потом еще 30 минут в режиме подогрева. При таком раскладе и рис станет мягким, и капуста.
Один раз я готовил на глазок, положил больше риса и меньше воды, в итоге рис остался твердым. Путем экспериментов был получен этот рецепт, он получается всегда. Детишки с большим удовольствием едят это блюдо, даже самые «малоешки». Особенно рекомендую этот рецепт молодым хозяюшкам.
Кстати, если вдруг вы задумали приготовить такие голубцы, а мяса не оказалось, вот вам вегетарианский рецепт. Не менее ленивый, но менее калорийный и вполне достойный.
А здесь я дам вам ссылочку на мой любимый рецепт для тех, у кого нет мультиварки.
"Ленивые голубцы в мультиварке" на 100 г
- Калорий
ность137.3ккал
- Белки6.78грамм
- Жиры7.03грамм
- Углеводы11.7грамм
- Шаг 1: Вымешиваем фарш
- Шаг 2: Шинкуем капусту
- Шаг 3: Режем овощи
- Шаг 4: Смешиваем ингредиенты
- Шаг 5: Готовим заливку
- Шаг 6: Кладем массу для голубцов в мультиварку
- Шаг 7: Добавляем заливку
- Шаг 8: Приготовление в мультиварке