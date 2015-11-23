Ленивые голубцы в мультиварке

Ленивые голубцы, приготовленные в мультиварке — это настоящее спасение для занятого человека. Если есть размороженный фарш, то за 15 минут с этим блюдом можно «отстреляться», закинуть все в мультиварку, и пойти заниматься своими делами.

Особенности этого рецепта

Есть несколько рецептов, большинство из них предполагают обжаривание лука, морковки или фарша. Я делаю голубцы без пережарки, просто смешиваю все ингредиенты и заливаю заправкой с томатом. Дальше работает мультиварка (рецепт годится и для панасоник, и для редмонд). По вкусу ленивые голубцы получаются такими же вкусными, как обычные. А томат придает аппетитный цвет, они получаются хоть и тушеные, но не бледные.

Как в любом рецепте для мультиварки, здесь важно соблюдать пропорции и правильно установить режим приготовления. Готовить голубцы мы будем в режиме «Выпечка» ровно 60 минут. А потом еще 30 минут в режиме подогрева. При таком раскладе и рис станет мягким, и капуста.

Один раз я готовил на глазок, положил больше риса и меньше воды, в итоге рис остался твердым. Путем экспериментов был получен этот рецепт, он получается всегда. Детишки с большим удовольствием едят это блюдо, даже самые «малоешки». Особенно рекомендую этот рецепт молодым хозяюшкам.

Ингредиенты:
фарш400 г
капуста белокочанная400 г
морковь2 шт.
лук2 шт.
сольпо вкусу
специи для фаршапо вкусу
рис1 мерный стакан
Для заливки:
сметана3-4 ст. л.
томатная паста2 ст. л.
вода4 стакана
Число порций: 6Время приготовления: 105 минут

Кстати, если вдруг вы задумали приготовить такие голубцы, а мяса не оказалось, вот вам вегетарианский рецепт. Не менее ленивый, но менее калорийный и вполне достойный.

А здесь я дам вам ссылочку на мой любимый рецепт для тех, у кого нет мультиварки.

Калорийность рецепта
"Ленивые голубцы в мультиварке" на 100 г
  • Калорийность
    137.3
    ккал
  • Белки
    6.78
    грамм
  • Жиры
    7.03
    грамм
  • Углеводы
    11.7
    грамм

Рецепт приготовления
  • Шаг 1: Вымешиваем фарш

    Добавляем в фарш соль,  специи для фарша. Мне понравились по вкусу «Приправа к свиному мясу» KAMIS с чесноком, горчицей, тмином, кориандром, майораном, розмарином, чили. Сам такую смесь ради фарша вряд ли будешь затевать,  так что такой микс для меня  — находка.

  • Шаг 2: Шинкуем капусту

    Капусту нужно нашинковать мелко. Затем посолить и помять ее руками. Делаем мы это для того,  чтобы капуста быстрее приготовилась и уменьшилась в объеме.

  • Шаг 3: Режем овощи

    Режем лук кубиками, трем морковь на крупной терке.

  • Шаг 4: Смешиваем ингредиенты

    В глубокой миске смешиваем рис, капусту, лук, морковь и фарш.

  • Шаг 5: Готовим заливку

    Смешиваем сметану и томатную пасту.

    Наливаем воду и перемешиваем заливку для голубцов.

  • Шаг 6: Кладем массу для голубцов в мультиварку

    Добавим на дно мультиварки немного растительного масла. Затем выложим ленивые голубцы в чашу мультиварки.

  • Шаг 7: Добавляем заливку

    Выливаем заливку,  лопаткой для мультиварки немного рыхлим фарш,  чтобы распределить заливку.

  • Шаг 8: Приготовление в мультиварке

    Ставим мультиварку в режим «Выпечка» на 60 минут. Затем оставляем еще на 30 минут в режиме подогрева.

    Готовые ленивые голубцы подаем со сметанкой.  Кстати,  если вдруг так получилось,  что вы их  не съели сразу,  то на следующий день они становятся еще вкуснее. Приятного аппетита!

Оценка статьи:
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (голосов:12, средняя оценка: 4,83 из 5)
Загрузка...
Сохранить рецепт на своей страничке:
рецепты для мультиварки
Похожие рецепты